Corpo é achado às margens de rodovia em Três Lagoas

O corpo de um idoso foi encontrado próximo a um casebre abandonado, no início da tarde desta segunda-feira, 1° de janeiro, no quilômetro 300, da rodovia BR-158, próximo ao córrego do Moeda, em Três Lagoas.



O Corpo foi avistado ao lado de um carrinho de reciclagem, em um caminho que leva da rodovia ao casebre que anos atrás, era habitado e hoje em dia está abandonado. O Corpo de Bombeiros foi chamado atestar o óbito e a Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para acompanhar a ocorrência.

O idoso, que apresentava ter entre 60, e 66 anos, vestia uma camiseta gola polo cinza, calça jeans e chinelos. No corpo também havia uma faixa em uma ferida na perna direita e a identificação não foi liberada.



O Corpo de Bombeiros não encontrou sinais de violência no corpo da vítima. A suspeita é de morte natural devido a um mal súbito. A polícia informou que não havendo sinais de violência, não será necessária uma investigação por morte a esclarecer.