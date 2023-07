Corpos de homem e mulher são encontrados carbonizados em Três Lagoas

Dois corpos, de um homem e de uma mulher, foram encontrados carbonizados na manhã deste sábado (22), em Três Lagoas.

O primeiro, de uma mulher, foi encontrado nas proximidades da Unidade Educacional de Internação (Unei), na saída para Campo Grande.

O segundo, de um homem, foi localizado em uma estrada na região do bairro Montanini, nas proximidades da BR-158, na saída para Selvíria.

As vítimas ainda não foram identificadas. A perícia da Polícia Civil realiza os trabalhos na tentativa de identificá-las. As mortes podem estar ligadas ao tribunal do crime. A Polícia Civil investiga os crimes.