Correios inicia campanha de doação de cartinhas de natal

Em Três Lagoas, a campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi iniciada. O evento marca o período de adoção das cartas nas agências dos Correios de Mato Grosso do Sul.

Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção, as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

