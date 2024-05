Corrida em alusão ao "Maio Amarelo" será realizada nesta terça-feira em Três Lagoas

A prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), convida a população a participar da “Caminhada da Paz no Trânsito” com o tema: A paz no trânsito começa por você. O objetivo é mostrar que a conduta de cada cidadão faz a diferença, seja para quem dirige, pedala ou caminha; o importante é ter consciência das ações.

A ação é organizada pelo e-Multi e a Unidade de Saúde da Família (USF) do Paranapungá com apoio da campanha do “Maio Amarelo”. O evento será realizado nesta terça-feira (28), às 7h30, saindo do Centro Comunitário do bairro Paranapungá, na rua César Lajes Canela, 3265. Após a caminhada, os participantes serão recebidos com um café da manhã compartilhado.

Os organizadores reforçam a importância da participação dos cidadãos e pedem que todos tentem ir com roupa amarela ou de cor clara. Dessa forma, a caminhada em alusão à campanha do “Maio Amarelo” ficará mais visível para a população.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas