Covid-19 causa mais uma morte em Três Lagoas

Três Lagoas registrou mais uma morte por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta semana. A vítima é um idoso de 63 anos que morreu por complicações decorrentes da doença, no dia 1º de dezembro. Ele tinha como comorbidade hipertensão.

Ainda conforme a SES, Três Lagoas está em quinto lugar no ranking do estado, com mais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Em apenas uma semana, 21 moradores foram contaminados com o vírus.

Nova variante

Três Lagoas confirmou o primeiro caso da nova variante da Covid-19, batizada de BA.2.86, no estado. Até então, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas um caso foi registrado na região, após sua descoberta, em novembro de 2023.

A paciente é uma mulher de 32 anos, que apresentou quadro leve da doença. Ela havia tomado apenas uma dose da vacina contra o vírus, deixando de se imunizar com a bivalente, que protege contra a variante ômicron, da qual a nova subvariante é derivada.

O epicentro desta sublinhagem do vírus foi identificado em Fortaleza, no Ceará. Cerca de 20 mil pessoas já foram infectadas pelo vírus, causando 77 mortes no estado. Segundo relatos, a mulher três-lagoense não viajou e nem teve contato com alguém que esteve em viagem para a região Nordeste.

Para combater o avanço da BA.2.86, o Ministério da Saúde orienta a população a tomar o reforço da bivalente, que deve ser aplicada em quem já tomou o reforço há seis meses. Em Três Lagoas, de acordo com o Setor de Imunização, a vacina já está disponível em todas as unidades básicas de saúde.