Covid é líder de internações por SRAG

O SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, se mantém como o principal vírus causador de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) no país, segundo o boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Entre as crianças, porém, o vírus sincicial respiratório (VSR) tem maior prevalência.

O boletim mostra que, nas últimas quatro semanas, 77,8% das internações por síndromes respiratórias em que houve teste positivo para um vírus foram causadas pelo SARS-CoV-2. Entre a população em geral, o VSR responde por 12,6% dos casos, mas, entre as crianças, chega a 59%.

O predomínio do SARS-CoV-2 é ainda maior nas mortes por SRAG: entre os casos causados por vírus respiratórios, 96,6% estão associados à Covid-19. O cenário faz com que a Fiocruz reforce o apelo para que a população busque completar o esquema de vacinação contra a covid-19, com as duas doses de reforço.

INTERNAÇÕES

“A Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta de nosso país. É isso que os dados de notificação têm nos mostrado. Dado esse cenário, é fundamental que a população esteja em dia com a vacinação contra a covid-19. A vacina é nosso principal mecanismo para proteger a nossa saúde e a nossa vida contra a covid-19”, diz o boletim.

Apenas cerca de 39% da população infantil, de 3 a 11 anos, finalizou o esquema vacinal contra a doença no país.

Desde 12 de dezembro, a média móvel de mortes de pessoas de todas as idades por covid-19 voltou a ultrapassar 100 vítimas por dia, o que não acontecia desde agosto, segundo dados do painel Monitora Covid-19, da Fiocruz.

Em Três Lagoas, já são mais de 200 casos de Covid nas primeiras duas semanas de janeiro de 2023. Três pessoas estão internadas e, ao menos, 20 mortes em decorrência da Covid foram registradas em Mato Grosso do Sul, neste ano. No país, 695 mil pessoas morreram vítimas da doença. (Com Agência Brasil).