Cowboy MS inaugura loja em Três Lagoas

A noite da última quarta-feira (6) foi especial para o casal Jean Jazon Lima e Valéria Lima, com uma linda festa e rodeado de amigos e familiares o casal deu um passo importante na realização de um grande sonho.

A Cowboy MS foi sonhada para levar as pessoas qualidade, estilo e as melhores marcas para ao amantes do universo country, idealizada pelo empresário Jean Jazon Lima, a loja é um sonho de infância, um sonho de um menino que vendia verduras e sempre foi apaixonado pelo universo dos rodeios, filmes de bang bang e tudo relacionado a vida no campo.

Os anos se passaram Jean cresceu, e seu sonho ainda mais, a Cowboy MS que começou como uma loja online hoje é uma realidade, um sonho realizado. Trazendo as melhores marcas, a loja é ideal para quem busca, qualidade, estilo, atendimento e claro uma variedade enorme de produtos. É comum observar que no mundo da moda, volta a meia uma tendência se inspira nesse universo e aposta em alguma referência do mundo country, seja uma bota, um chapéu, um cinto, o que não falta são opções para inspirar a moda como um todo.

Agora em Três Lagoas você vai encontrar o berço disso tudo, com muita qualidade e peças para todos os estilos. A loja fica localizada na Rua Oscar Guimarães, N° 658, faça uma visita e conheça.

