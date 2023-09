Cozinheiras realizam curso de reciclagem em higiene e boas práticas em alimentação escolar

Com o objetivo de manter a qualidade e a higiene dentro das cozinhas nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) promoveu no último sábado (23) uma capacitação com as cozinheiras e nutricionista da rede. Participaram da capacitação 110 profissionais.

A Semec promove essas capacitações duas vezes ao ano, com intuito de capacitar e aprimorar o trabalho das profissionais quanto a manipulação de alimentos, higiene e biossegurança, alimentação saudável, segurança no trabalho, preparação de alimentos para alunos alérgicos e intolerantes, além do fortalecimento do serviço em equipe.

A capacitação é uma das inúmeras ações que a Semec realiza para manter sempre a equipe atualizada e oferecendo o que há de melhor para os estudantes.

Durante o curso foram trabalhadas questões envolvendo: Doenças transmitidas por alimentos, Saúde do Manipulador, Higiene na Manipulação, Tipos de Contaminação, Formas de Evitar a Contaminação dos alimentos e Coleta de amostras de alimentos.

O curso foi ministrado pela palestrante Suellen Magro, formada desde 2006 pela Universidade Católica Dom Bosco. Também contribuíram com a capacitação a Auditora da Suzano – Três Lagoas, Auditora da JY Agroflorestal – Água Clara, Auditora da JY Agroflorestal – Campo Grande, Nutricionista Titular da Equipe Dr. Bruno Nunes – Cirurgia Plástica, Nutricionista Titular da Equipe Dr. Thiago Bosch – Cirurgia Bariátrica, Nutricionista Clínica – Consultório, Consultora do Restaurante Cupim Natelha, Parceira da Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) – Cursos e Treinamentos, Consultora do Senac/MS e Membro do Sindicato de Nutricionistas de Mato Grosso do Sul.