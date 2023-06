Cram atende 166 vítimas de relacionamento abusivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Atendimento da Mulher (Cram), realizou a “Semana de Conscientização contra Relacionamento Abusivo”. A ação ocorre desde 2020 e faz parte do calendário anual do Estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo da campanha é gerar visibilidade às formas de violência doméstica e propor caminhos para combatê-las. De acordo com a coordenadora do Cram, Gisele da Silva Nascimento, um relacionamento abusivo pode ocorrer por meio de agressões físicas ou psicológicas.

Em Três Lagoas, no ano de 2022, ao menos, 431 mulheres vítimas de relacionamentos abusivos foram atendidas pelo Cram. Já nesse ano, entre os meses de janeiro e abril, o número de atendimentos chega a 166. “Nós sempre dizemos que um relacionamento deve ser saudável. Quando a relação tem uma pessoa que começa exercer controle excessivo sobre a outra, pode ser um sinal de que se está em um relacionamento abusivo”, explicou.