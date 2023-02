Cras Vila Piloto passa a atender no batalhão da PMA

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) informou que o Centro de Referência de Assistência Social - Cras Vila Piloto - estará temporariamente atendendo em novo endereço.

Devido à reforma do prédio, os serviços e atendimentos realizados pela equipe da unidade serão feitos no Batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA), que fica na rua Taufic Farran nº 345, no mesmo bairro, a partir desta terça-feira (7).

A Smas complementa que, tão logo a obra seja finalizada, o atendimento voltará a acontecer no prédio sede.