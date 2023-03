CREAS atende cerca de 100 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), de Três Lagoas, tem atendido em média, por ano, cerca de 100 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.

Somente nos três primeiros meses deste ano, o CREAS já atendeu 12 vítimas de violência sexual infantil.

Nesta semana, uma menina de 12 anos foi mais uma vítima em Três Lagoas. Ela evadiu-se da escola e estava com dois homens em um apartamento no bairro Novo Oeste. No local, eles faziam o consumo de drogas. Ambos foram presos. Um deles estava trancado no quarto com a menina e teriam trocado beijos e carícias.

Neste caso, a adolescente teria conhecido um dos acusados em uma rede social. Casos que tem sido comuns na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (29), a assistente social do CREAS, Graziele de Paula Mendes, participou do RCN Notícias da Cultura FM e da TVC para falar sobre o atendimento que o Centro oferece para essas vítimas de abuso e violência Sexual.