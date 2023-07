Creas realiza ação sobre combate ao Abuso e a Exploração Sexual

O desafio de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é constante e, na última semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizou diversas ações nas escolas de Três Lagoas sobre o tema.

Nos dias 03 e 05, alunos dos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental da Escola Municipal “São Carlos” participaram de palestras, jogos e dinâmicas sobre o abuso e exploração sexual infantil. Mesmo tendo a campanha intensiva sido realizada em maio, mês alusivo a este enfrentamento, o trabalho é realizado durante o ano todo.

Além de discursar sobre o assunto, informar os canais de denúncia, a equipe realizou atividades lúdicas para abordar um assunto tão sério e importante, os adolescentes participaram da brincadeira proposta pela equipe de perguntas e respostas “torta na cara”. Participaram 356 estudantes.

Conforme a educadora social do CREAS, Aline Bertuci, este problema é comum e recorrente e merece ser abordado em qualquer data. “Estamos à disposição das escolas e institutos do Município sempre que necessitarem abordar este assunto tão presente na nossa sociedade. Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes e um dos primeiros passos e ajudá-los a identificar o que é abuso, exploração e violência sexual”, explicou.

SERVIÇO

As escolas que desejarem levar este conhecimento aos alunos, podem entrar em contato com a equipe do CREAS pelo telefone: 67 99217 2132 ou indo até a sede localizada na Rua Jose Hamilcar Congro Bastos, 235 – Santo André