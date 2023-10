Creci-MS nomeia novos delegados para ampliar fiscalização no setor imobiliário

Os municípios do estado ganharam novos reforços que vão ajudar na fiscalização contra falsos corretores no setor imobiliário. Novos delegados foram nomeados pelo Conselho Nacional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Creci-MS), durante solenidade da 15ª edição do Encontro de Delegados realizado em Três Lagoas.

Atualmente, o Creci-MS conta com 189 delegados em Mato Grosso do Sul, e foram nomeados mais 10 delegados, sendo que um deles atuará em Três Lagoas, que agora conta com 13 delegados, no total. E na região Leste do estado, atuam 33 delegados, que são responsáveis por representar o conselho e os corretores de imóveis em cada município.

O setor imobiliário no estado está cada dia mais aquecido devido ao desenvolvimento industrial, principalmente nas cidades de Três Lagoas, Rio Pardo e Inocência. Os profissionais passaram por capacitação com o objetivo de reforçar a fiscalização em toda a região Costa Leste, contra fraudes no setor.

