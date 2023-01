Crédito consignado lidera reclamações no Procon de Três Lagoas

Considerado vantajoso por ter uma das menores taxas de juros do mercado, o chamado empréstimo consignado - aquele no qual as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no caso de aposentados e pensionistas – tem virado dor de cabeça para muita gente.

Prova disso é que problemas com consignados não solicitados por clientes estão no topo das reclamações de consumidores, inclusive lidera o ranking de reclamações no Procon de Três Lagoas.

Segundo o diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, muitos dos empréstimos não tem o aval do aposentado ou pensionista e mesmo assim o banco faz o deposito em conta, o que é ilegal.

Confira a reportagem abaixo: