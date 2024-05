Cresce a busca por roupas de inverno em Três Lagoas

Nesta semana, as temperaturas continuarão abaixo dos 30°C que os três-lagoenses estão acostumados, o que tem levado muitas pessoas a buscarem roupas de frio no comércio de Três Lagoas.

Após sucessivas ondas de calor, uma frente fria vinda do Sul do Brasil causou a queda das temperaturas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, as temperaturas têm ficado consecutivamente abaixo dos 15°C. O clima surpreendeu os moradores e a procura pelo vestuário apropriado está movimentando o Centro da cidade.

O lavador de carros Igor Henrique, por exemplo, já garantiu as peças de roupa para evitar passar frio. "Eu comprei duas blusas de frio e duas calças de moletom. Já me preparei, vamos ver se aguenta o frio".

A professora Simone Santana também saiu às compras para garantir roupas de frio para ela e a família. "Há previsão de que vá fazer 11°C ou até menos. Preciso comprar mais roupas, principalmente para os filhos, por que eles crescem. Comprei ano passado e neste ano preciso comprar de novo".

De acordo com o Climatempo, o frio persistirá durante a semana, com a temperatura mínima podendo chegar a 9°C nesta quarta-feira (29). Nos próximos dias, a mínima deve variar entre 10°C e 12°C. Esse clima repentino foi uma surpresa para os três-lagoenses, aumentando a demanda por roupas de frio. Em uma loja, as vendas de agasalhos aumentaram 10% em comparação ao ano passado.

No Centro da cidade, uma loja de roupas de frio está bem abastecida desde o início do ano. A gerência acredita que o estoque atenderá toda a demanda. Quem precisa de roupas de frio pode encontrar bons preços, especialmente em peças infantis, que têm sido muito procuradas, segundo a gerente de vendas, Regiane Mendonça. "A maioria das pessoas não estavam esperando o frio e muitas mães também não, pois quando foram retirar os agasalhos da gaveta, já não serviam mais nas crianças. Investimos bastante em agasalhos, botas, casacos e roupas em couro".

Outra loja de roupas já registrou um aumento de 30% nas vendas em comparação ao ano passado, resultando em várias promoções de peças de inverno. A proprietária, Priscila Ramos, destaca que, além de se aquecer, o cliente também pode andar na moda nesse frio. "Acredito que venha uma temporada bem fria adiante, mas já estamos com a loja preparada. Estamos sempre antenados na moda, independente da estação, então é legal que o cliente tenha uma peça diferente no guarda-roupa e nós estamos aqui para isso".

