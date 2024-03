Cresce a busca por serviços de saúde mental

A Rede de Atenção Psicossocial do município de Três Lagoas registrou o número de 24.242 atendimentos de pessoas que buscaram tratamentos relacionados à saúde mental no ano de 2023. Estes dados são apenas da rede pública de saúde e não estão incluídos os atendimentos na rede privada.

Durante o ano, são realizados diversos tipos de serviços de atendimentos pela equipe de saúde mental, como consultas individuais e em grupo, terapia clínica, oficinas e acolhimentos. A psicóloga e coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, Jordana Barbosa, destaca que houve um aumento relacionado aos diagnósticos mais graves de transtornos mentais ao longo dos últimos anos.

“Nós observamos, em Três Lagoas, um aumento na demanda dos casos em saúde mental, assim como um aumento na gravidade, também. A gente pode colocar como um marco o período pré-pandemia e pós-pandemia, no qual estamos tendo ainda mais encaminhamentos para atendimento na rede, pontou Jordana Barbosa”

A receita e o uso de medicamentos para o controle de ansiedade e depressão também tem crescido no município. De acordo com o levantamento de uma rede de farmácias em Três Lagoas, houve um aumento de 60% na procura por remédios psicotrópicos. Mulheres adultas são as que mais consomem este tipo de medicamento, mas as receitas para crianças e adolescentes também tem crescido gradativamente.

As drogas psicotrópicas mais indicadas têm sido a sertralina, fluoxetina e a desvenlafaxina. Por lei, todos os remédios utilizados no tratamento de saúde mental só podem ser vendidos com receita médica.