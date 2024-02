Cresce o índice de pais ausentes em Três Lagoas

A ausência de paternidade nas famílias tem crescido a cada ano e pode trazer consequências para uma vida toda. O reconhecimento do pai em crianças e adolescentes ainda é um desafio enfrentado por diversas famílias, em Três Lagoas.

As estatísticas comprovam que este fator se configura como um problema social e que atinge as mais diversas camadas da população. De acordo com a psicóloga Gesiane Miyashiro, além de impactar na renda da família, a ausência de um pai pode desenvolver traumas ao longo da vida.

No Brasil, desde 2016, mais de um milhão de pessoas foram registradas sem o nome do pai na certidão, de acordo com dados do portal da transparência do registro civil. Em Mato Grosso do Sul, mais de 21 mil documentos não constam o nome paterno.

Desde 2021, a ausência de paternidade tem apresentado aumento anual, em Três Lagoas. Em 2020 foram registrados 94 casos, em 2021 aumentou para 100, em 2022 caiu para 97, e no ano passado subiu para 104. Isso indica que a cada 20 nascimentos, uma criança não é registrada com o nome do pai no município.

No estado, esse índice tem crescido a cada ano. Em 2020 foram 2.641 registros sem pai, em 2021 subiu para 2.703, em 2022 foram 2.737, em 2023 foram 2.860, e até o momento em 2024 já são 340 registros. Em Mato Grosso do Sul, a cada 17 crianças, uma não tem o nome do pai na certidão.

A tabeliã e registradora civil, Carolina Brandão, orienta que é possível reconhecer a paternidade caso seja vontade do genitor e do próprio filho, se este for maior de 18 anos.

Em casos nos quais o pai deseja registrar o filho menor de idade sem o consentimento da mãe, é possível entrar com esse pedido na justiça. Em Três Lagoas, nos últimos oito anos, apenas dois processos de reconhecimento de paternidade foram realizados no cartório de registros do município.

