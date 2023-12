Cresce o número de violência contra a mulher em 2023 em Três Lagoas

Casos de violência contra a mulher aumentou em 2023 em Três Lagoas. De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, este ano, foram 1.243 casos de violência doméstica registrados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 50 mil mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência em 2023. O levantamento do fórum mostra ainda que um terço das mulheres brasileiras já sofreram algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez nada vida.

Para a delegada da DEAM, Letícia Mobis, o machismo e o sentimento de posse são alguns dos principais fatores que explica tanta violência contra a mulher. “Quando a mulher toma a iniciativa de denunciar, geralmente, já houve vários episódios de violência como verbal, patrimonial e psicológica, que ela foi levando”, explicou.

Em 2023, as forças de segurança do município realizaram a prisão de cerca de 45 homens por agredirem mulheres. Entre janeiro e agosto, 563 vítimas em Três Lagoas procuraram a polícia para denunciar violência doméstica sofrido por elas. Além do registro de denúncias de abuso sexual em crianças.

