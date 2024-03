Crescimento da cidade, energia e internet

Os dados do último censo mostram que Três Lagoas tem uma população de pouco mais de 132 mil habitantes. Éramos em 2010 um munícipio com 101.791 moradores. Portanto, mais de 31 mil pessoas registram o aumento populacional de Três Lagoas, fato que representa o seu desenvolvimento socioeconômico.

O setor industrial alavanca o nosso crescimento, porque constitui fator de geração de trabalho, emprego e renda. Somos, entre os municípios brasileiros, o maior centro fabril de celulose e cultivo da silvicultura, cuja característica é a plantação de imensas florestas de eucalipto, as quais substituíram as pastagens, que fizeram no passado não muito distante de Três Lagoas e região um dos maiores rebanhos de gado de corte do país. Hoje, somos um polo de industrialização de celulose e papel consolidado ao lado de tantas outras indústrias de grande e médio porte instaladas em nosso distrito industrial.

Em decorrência desse crescimento, a municipalidade ampliou os serviços de saúde pública, educação, infraestrutura urbana, assistência social, além de melhorar o aspecto urbanístico da cidade, abrindo novas ruas e avenidas pavimentadas com iluminação pública. Enfim, avançamos para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos aqui nascidos e daqueles que escolheram e adotaram a nossa cidade como sua. Estamos chegando aos parâmetros da universalização dos serviços de distribuição de água tratada e coleta de esgoto.

Entretanto, algumas outras providências precisam ser adotadas. Entre elas, a melhoria da rede de distribuição de energia elétrica, que é antiga e tem apresentado deficiência de fornecimento ao consumidor. É fato que o consumo está elevado em decorrência das altas temperaturas. Mas, embora, todos sofram com o calor elevado, vez por outra, consumidores ficam sem energia elétrica por conta de pane em velhos transformadores da rede de distribuição de energia. Uns pegam fogo, como há registros, também, do caso de transformador que despencou de poste caindo sobre um veículo estacionado. Sem aprofundar tecnicamente nessa questão, o fato é que as pessoas passaram com a temperatura em níveis ele