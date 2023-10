Criança de 6 anos é vítima de abuso sexual e avô é o principal suspeito

Uma denúncia de estupro de vulnerável foi registrada, nesta segunda-feira (16), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Três Lagoas. A mãe de uma menina, de 6 anos, procurou as autoridades para relatar um caso de abuso sexual que teria ocorrido no âmbito familiar, mais especificamente, no Residencial Arara, no conjunto Habitacional Novo Oeste da cidade.

A denúncia envolve o avô da criança, acusado de supostamente ter estuprado a menina. Devido envolver uma criança, as informações estão sob sigilo judicial.

Uma conselheira tutelar, com respaldo do Ministério Público, acompanhou a mãe da vítima até a DAM para formalizar a denúncia contra o avô da criança. Após a abertura de um boletim de ocorrência, um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

A delegada titular da DAM, Letícia Mobes, destacou que casos de abuso sexual contra crianças são relativamente frequentes na região. Em média, são registrados de 1 a 2 casos por dia, em Três Lagoas. É alarmante o fato de que, na maioria dos casos, os agressores são familiares, como pais, padrastos, tios, avós, ou mesmo amigos e conhecidos da família. Os abusadores costumam se aproveitar da confiança com a vítima para cometer os atos libidinosos até a consumação do estupro.

A delegada Mobes enfatizou que as denúncias podem ser feitas diretamente na DAM, localizada na Rua Oscar Guimarães, número 1655, no bairro Bom Jesus da Lapa. Os telefones de contato da são (67) 3521-9056 e (67) 3521-0227. A delegacia especializada em crimes contra mulheres funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Nos finais de semana e durante o período noturno, as vítimas têm a opção de ligar para o telefone de emergência 190 da Polícia Militar ou procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar o boletim de ocorrência, que posteriormente será encaminhado à DAM para investigação das denúncias.