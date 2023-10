Criança é espancada por pai e funcionários de CEI acionam Conselho Tutelar

Consta no boletim de ocorrência, que os funcionários teriam presenciado as marcas pelo corpo da criança. Ao perguntarem o que teria ocorrido, a criança, de naturalidade haitiana, disse apenas, “papai, bateu”.

O Conselho Tutelar foi chamado e a mãe da criança informada para comparecer no órgão e conversar com a conselheira de plantão. Para os conselheiros, a mulher relatou que o pai da criança invadiu a residência, onde mora com o filho, mesmo o casal tendo se separado.

Segundo a mulher, a família é haitiana e, apesar separação, o agressor se recusa a sair da residência. Ela teria dito ainda que o homem é violento, agride a criança frequentemente. Também disse que o ex-marido vive a acusando de que a criança não seria filho dele, além de difamá-la.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como maus-tratos de vulnerável e será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). O suspeito será intimado para comparecer à delegacia e prestar depoimento.

Um caso de maus-tratos de vulnerável foi registrado após professores de CEI (Centro Educacional Infantil) notarem marcas de espancamentos em uma criança, nesta quarta-feira (18), na rua Graça Aranha, bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas.