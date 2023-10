Crianças brincam em tubos de drenagem no Jardim Acácias

Moradores próximos ao Hospital Regional, no bairro Jardim das Acácias, estão enfrentando problemas sérios, principalmente relacionados à falta de energia elétrica nas vias públicas da região.

O principal problema é a ausência de iluminação pública nas proximidades do hospital. E, além disso, a região está enfrentando problemas devido às obras de drenagem em andamento. Em diversos pontos, buracos foram abertos para a instalação de dutos de escoamento, e estas obras estão paralisadas há um mês. Nos finais de semana, crianças têm entrado nestes dutos para brincar, o que representa um sério risco.

Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, as obras estão cercadas e sinalizadas, mas se crianças estão entrando na área, os pais devem ser acionados para tomar as devidas providências.

Continue Lendo...

Quanto à questão da iluminação pública, a administração municipal reconhece o problema e está conduzindo uma consulta pública sobre a Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública por meio do portal oficial do município, com o objetivo de encontrar soluções para essa situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem abaixo: