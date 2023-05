Crianças cadastradas em projetos sociais recebem agasalhos

A sede da Assistência Social ficou cheia de crianças uniformizadas com os novos agasalhos que foram entregues, nesta quinta-feira (4).

Organizados em duplas, cada uma delas representava um dos seus projetos sociais desenvolvidos na cidade: Banda Cristo Redentor, Bombeiros do Amanhã, Crase Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim.

Todos são usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, para receber as peças, eles deveriam estar matriculados em um destes programas. Os agasalhos carregam os símbolos de cada um deles.

A coordenadora do programa 'Bombeiros do Amanhã', Maria Solange mercante, explicou um pouco do que as crianças aprendem no projeto e garantiu que os agasalhos vieram em boa hora.

