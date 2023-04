Os alunos do quarto ano do ensino fundamental da escola Ramez Tebet fizeram na última semana uma blitz educativa alusiva à semana de conscientização sobre o autismo. Além desta ação, a escola vai ter uma programação especial esta semana.

Segundo o coordenador pedagógico Devair Sanches, o objetivo das ações é fazer com que as crianças sejam conscientizadas sobre o autismo. “Sabemos que não é uma doença, é um distúrbio neurológico”. As crianças vão assistir também uma palestra sobre o tema.