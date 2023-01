Crianças de 5 a 11 anos poderão ter aulas gratuitas de jiu-jitsu e muay-thai

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu prazo de inscrições para aulas gratuitas de jiu-jitsu e muay-thai, em Três Lagoas. As modalidades de luta são para crianças de 5 a 11 anos, sendo as aulas de jit-jitsu realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras às 19h. O muay-thai será todos os dias a partir das 18h, ambas no Ginásio Municipal de Esporte, Cacilda Acre Rocha”.



Para matricular a criança, o pai ou responsável deve comparecer na sede da Sejuvel, localizada no próprio Ginásio Municipal e efetivar a inscrição, das 7h às 11h e das 13h às 17h.



Esta é uma novidade no rol de esportes que a Sejuvel vem desenvolvendo em Três Lagoas, uma vez que as lutas marciais estão a todo vapor e cada vez mais ganha espaço no Município.

Outras informações pelo telefone (67) 3929-1200 ou na sede da Secretaria, endereço Rua Manoel de Oliveira Gomes, s/n – Santos Dumont, sede da Secretaria.