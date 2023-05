Crianças de projetos sociais recebem agasalhos

Quase duas mil crianças e adolescentes que fazem parte dos seis projetos socias desenvolvidos em Três Lagoas receberam agasalhos nesta semana. O valor investido pelo município foi R$228 mil reais.

Todos os que receberam são usuários dos serviços de convivência de fortalecimento de vínculos e, para receber as peças, eles deveriam estar matriculados em qualquer um destes programas: Banda Cristo Redentor, Bombeiros do Amanhã, Crase – Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim

A Secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, disse que a iniciativa é inédita na cidade. “Esta é a primeira vez que crianças e adolescentes receberam agasalhos. A nossa preocupação é com a chegada do inverno, por isso antecipamos a entrega”.

A coordenadora do programa ‘Bombeiros do Amanhã’, Maria Solange Mercante, explicou um pouco do que as crianças aprendem no projeto e garantiu que os agasalhos vieram em boa hora. “Eles fazem atividade de bombeiro militar, trabalham temas como trânsito, meio ambiente e família. Os agasalhos são importantes nesta época do ano porque as crianças precisam estar aquecidas quando chegam até à sede do projeto”.

Jair Melchior, é o coordenador do maior programa da cidade, que é desenvolvido no CRASE - Coração de Mãe. Do total de agasalhos entregues, cerca de 70% foi para a unidade que fica no Jardim Guanabara. “As crianças se sentem mais à vontade e pertencentes ao local. Eles querem usar para se identificarem na rua e para nós é muito melhor também”.

Quem recebeu também gostou bastante. A estudante Ana Beatriz Ferrari, de 13 anos, lembrou de mais um detalhe importante nesta entrega. “Eu achei ótimo pois os pais de muitas crianças não podem comprar roupas de frio. As peças são muito confortáveis e quentes. Serão muito bem usadas”.