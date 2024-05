Crianças recebem atendimento odontológico nas escolas municipais de Três Lagoas

Em Três Lagoas, as secretarias municipais de Educação e Saúde estão promovendo a saúde bucal com arte e atividades lúdicas em todas as escolas municipais. O diferencial deste atendimento é que não é necessário ir até uma unidade de saúde, pois o dentista vai ao encontro dos alunos por meio de um programa de saúde bucal da prefeitura.

Um trailer odontológico permanece por 30 dias em cada escola, levando educação e tratamento bucal. O público-alvo são crianças de 4 a 6 anos de idade. O dentista Mateus Souza Azevedo explica como funciona. “Na primeira semana do trailer, nós vamos de sala em sala para olhar as crianças e diagnosticá-las. Aquelas que necessitam de algum tipo de tratamento, seja qual for, nós trazemos para o trailer e tratamos. Os tratamentos que não forem possíveis terminar, nós encaminhamos a criança para a unidade de saúde mais próxima”.

Além de levar a saúde bucal para as crianças, os dentistas também ensinam os cuidados de uma forma divertida. O trailer tem sido o palco de atividades lúdicas que visam não apenas tratar, mas também educar de maneira divertida. Ele é um consultório completo e itinerante, onde os dentistas podem realizar todos os tratamentos necessários. “Temos todo os materiais para tratar quaisquer pacientes. É tudo esterilizado e bem cuidado”, Mateus explica.

A estratégia adotada foca na implementação de um programa de saúde bucal nas escolas primárias, introduzindo conceitos de promoção e prevenção de maneira acessível e cativante. De acordo com as informações repassadas pelos dentistas do projeto, de cada dez crianças, sete apresentam algum problema com a saúde bucal, sendo a maioria com cárie.

Segundo o dentista, é importante levar a educação bucal para dentro das escolas e contar com o apoio dos responsáveis. “As crianças não tem noção da importância, por isso é importante que os pais estejam atentos”. A iniciativa busca promover hábitos saudáveis desde a infância, prevenindo problemas futuros e melhorando a qualidade de vida das crianças.

O trailer odontológico segue o calendário escolar da Semec e, em breve, estará no Centro de Educação Infantil (CEI) Guanabara e na Escola Municipal do bairro São Carlos.

