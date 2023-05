Crianças recebem orientações lúdicas sobre combate à dengue

Com a quantidade de casos de dengue, em Três Lagoas, o setor de Educação tem reforçado as orientações com os alunos. Crianças do Centro de Educação Infantil Professora Maronita Pereira dos Santos (CEI), no bairro Jupiá, aprenderam de forma lúdica a importância das medidas contra a doença.

Eles tiveram uma sessão de teatro de fantoches justamente com o tema de combate ao mosquito Aedes aegipty. Personagens que encantaram as crianças de 3 e 4 anos, que são os agentes para cobrar dos pais atitudes contra a proliferação do mosquito.

Confira a reportagem abaixo: