Crianças são instruídas contra animais peçonhentos

Em Três Lagoas, o número de acidentes envolvendo escorpiões já ultrapassam 431 casos em 2023. Idosos e crianças compõem o principal grupo de risco. Diante dos altos índices a Defesa Civil realizou uma instrução na floresta para orientar as crianças do grupo de escoteiro sobre os cuidados com os animais peçonhentos.

Em Mato Grosso do Sul existem três grandes espécies de escorpião, o mais comum é conhecido como escorpião-amarelo, o animal geralmente vive em terrenos baldios e esgotos e chega às residências por meio de ralos da cozinha e banheiro.

A instrução foi ministrada pelo coordenador da Defesa Civil, João Luiz, que explicou que o objetivo foi preparar as crianças para esse tipo de situação com animais peçonhentos. “Não existe veneno eficaz contra escorpião, por isso é importante que as pessoas mantenham seus terrenos limpos”, ressaltou.

