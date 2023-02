Criminalidade é debatida em reunião entre representantes da Segurança Pública e Aliança de Entidades

Diante da onda de furtos e assaltos registrados em Três Lagoas, representantes das principais associações empresariais e sindicatos que formam a Aliança de Entidades, se reuniram nesta quarta-feira (8), no 2º Batalhão da Polícia Militar, com o comandante Mauro César Sales Ormay, com o delegado do Serviço de Investigações Gerais (SIG), Ricardo Cavagna, e com o secretário de Desenvolvimento Econômico e chefe de gabinete da prefeitura, José Aparecido de Moraes.

Segundo o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, na reunião os representantes da Aliança de Entidades apresentaram propostas de ações conjuntas para reduzir o índice de criminalidade.

No mês passado, por exemplo, uma joalheira no centro de Três Lagoas foi roubada em plena luz do dia. Funcionárias foram feitas reféns e diversos produtos levados. Além disso, inúmeros furtos têm sido registrados na área central.

Segundo Jurado, as autoridades de segurança pública, bem como o chefe de gabinete, se coloraram à disposição das entidades e se comprometeram em reforçar o policiamento na área central durante o dia.

Conforme noticiado, o autor de 15 furtos na área central foi preso e as policias trabalham na elucidação dos crimes de assalto, como o da Joalheira.