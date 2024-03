Criminosos se passam pela Elektro e pedem dinheiro via PIX

Consumidores da Neoenergia Elektro, em Três Lagoas, devem estar alertas para uma nova tentativa de golpe que está sendo aplicada através de mensagens pedindo transferências online. É importante ressaltar que a companhia não entra em contato com os clientes sem ser solicitada.

Recentemente, uma nova modalidade de golpe tem sido observada entre os consumidores do munícipio. Criminosos estão enviando faturas através de aplicativos de mensagens, solicitando que os contribuintes realizem o pagamento online via PIX, com a promessa de receberem descontos.

Continue Lendo...

Embora a Elektro tenha adotado o pagamento de faturas via PIX, a empresa esclarece que não oferece nenhum tipo de desconto para aqueles que escolhem este método ou pagam antecipadamente. Além disso, a empresa não fornece a chave PIX para pagamento, apenas através de QR code, que o cliente pode copiar e colar no aplicativo do banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As faturas da Elektro também não são enviadas de forma espontânea ao consumidor via aplicativo de mensagens, a menos que haja uma solicitação prévia. Os clientes que optarem por receber a conta online devem solicitar o recebimento via e-mail presencialmente nas agências ou através do canal oficial de atendimento pelo número (19) 2122-1696.

André Fernandes, representante institucional da companhia, orienta os consumidores a entrarem em contato diretamente com a Elektro em caso de dúvidas, a fim de evitar cair em golpes. "Sempre consulte o site oficial da empresa, neoenergia.com, ou o canal oficial de atendimento, ou a central de relacionamento 0800 701 0102."

Veja a reportagem abaixo: