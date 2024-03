Cruzamento das avenidas Eloy Chaves e Rosário Congro terá novos semáforos

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio do Departamento de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Três Lagoas, informa que em breve começará a funcionar um semáforo no cruzamento das avenidas Eloy Chaves com Rosário Congro.

De acordo com a Seintra, o intuito da ação é organizar o cruzamento, que ultimamente apresenta muitas conversões à esquerda, e com muitos veículos ocasionando trânsito nessa região.

Continue Lendo...

A previsão para o funcionamento do dispositivo de segurança é dia 25 de março (segunda-feira). A prefeitura alerta aos condutores que utilizam o trajeto que tenham mais atenção ao transitar no trecho.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas