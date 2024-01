CTG Brasil solta 30 mil peixes no rio Paraná

A CTG Brasil realizou a soltura de 30 mil peixes da espécie pintado nos reservatórios da Usinas Hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, ambas no rio Paraná.

As solturas foram realizadas na ponte do rio São José, em Ilha Solteira e Vila dos Operadores, no Jupiá. A ação faz parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna, promovido pela CTG Brasil com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com objetivo de repovoar e garantir a diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas.

Os peixes utilizados no programa de repovoamento são produzidos na Piscicultura da CTG Brasil, em Salto Grande (SP). No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades.

“A soltura de peixes de espécies nativas é um modo de colaborar com o desenvolvimento desses ecossistemas, garantindo a reprodução e o estoque pesqueiro”, explica Norberto Castro Vianna, especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil.

Desde 2016, quando a empresa assumiu a gestão do programa, foram soltos cerca de 25 milhões de peixes, nas bacias dos rios Paraná e Paranapanema.