Cuidados diários com a pele para desfrutar de um Verão sem problemas

Três Lagoas é uma das cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul e tem mais dias ensolarado do que chuvosos ao longo do ano. O cenário acaba gerando um alerta para os moradores ficarem atentos aos cuidados com a pele durante os dias mais quentes e abafados. Isso porque o sol está presente no nosso dia a dia durante o ano inteiro, mas é no Verão que as pessoas ficam mais expostas a ele.

Janeiro é época de férias, folgas, de ir à praia, piscina, rio, balneários, de colocar o biquíni ou a sunga e se bronzear. Antes é preciso tomar cuidado com a exposição aos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol. A radiação ultravioleta pode causar manchas e o envelhecimento precoce da pele, além de câncer e queimaduras. Por isso, é tão importante proteger-se.

RECOMENDAÇÕES

A dermatologista Sabrina Cunha destaca que a insolação é uma condição que acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40°C, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. “Antes de colocar a roupa de banho, aplique o filtro solar, espere secar, e aí sim vá até o sol. Esse é o primeiro ponto. Além disso, importante usar outra medida acessória, como chapéu, viseira, tecidos com proteção UV e, claro, evitar exposição solar das 10h às 16h”, explicou a dermatologista. Pessoas com pele negra precisam igualmente dos mesmos cuidados, de acordo com as recomendações.

ACNE

A pele fica mais oleosa nessa época. Conforme as temperaturas sobem e a umidade do ambiente aumenta, as glândulas sebáceas da pele começam a produzir quantidades excessivas de sebo.

É uma substância rica em lipídios com a função de defender a pele, como se fosse um óleo natural. A profissional destaca que é preciso manter uma boa rotina de skin care.