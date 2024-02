Cultura abre período de matrícula para aulas artísticas nesta segunda-feira

Entre esta segunda-feira (5), e quarta-feira (7), está aberto o período de matrículas de novos alunos para as aulas de diversas modalidades artísticas oferecidas pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Como se inscrever

Neste ano, as inscrições serão online por meio do link. Os interessados devem fornecer algumas informações pessoais e anexar a documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para menores, documento do responsável. No entanto, aqueles que não puderem realizar a matrícula por conta própria devem comparecer à sede da Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, número 560, Centro, nos prazos estipulados, onde receberão auxílio para efetuar o procedimento.

Número de vagas

O número de vagas é limitado. Cada aluno pode se inscrever em até duas modalidades, com a única exceção de não poder combinar dois instrumentos musicais.

Vagas ofertadas para matrícula de novos alunos:

Orquestra:

Matutino

Violino: 3 vagas

Viola erudita: 1 vaga

Violoncelo: 1 vaga

Contra-baixo acústico: 1 vaga

Vespertino

Violino: 15 vagas

Viola erudita: 1 vaga

Violoncelo: 1 vaga

Contra-baixo acústico: 1 vaga

Noturno

Violino: 3 vagas

Viola erudita: 1 vaga

Violoncelo: 2 vagas

Contra-baixo acústico: 1 vaga

Acordeon – vespertino: 3 vagas

Coral Municipal Renascer – matutino, vespertino e noturno: 150 vagas

Projeto Tocando a Vida (violão popular) – matutino e vespertino: 10 vagas

Violão popular iniciante – matutino e vespertino: 64 vagas

Projeto Parceiros do Ukulele – matutino e vespertino: 14 vagas

Ukulele iniciante – matutino e vespertino: 21 vagas

Flauta transversal – matutino e vespertino: 8 vagas

Ballet clássico – matutino e vespertino: 192 vagas

Dança do ventre – matutino e vespertino: 127 vagas

Dança de salão – noturno: 35 vagas

Pintura em tela – matutino e vespertino: 35 vagas

Desenho artístico – matutino e vespertino: 40 vagas

Teatro infanto juvenil – matutino e vespertino: 10 vagas

Teatro adulto – matutino e vespertino: 10 vagas

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas