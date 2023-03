Cultura está com vagas abertas para aulas de dança de salão

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do departamento de cultura está com vagas abertas para dança de salão. As aulas são gratuitas e acontecem no próprio departamento, localizado na Esplanada da NOB, próximo à praça Ramez Tebet.

Segundo o coordenador do núcleo de dança Jimmy Elliot, elas serão ministradas duas vezes por semana e as inscrições são feitas na sede do departamento de cultura. As vagas serão destinada a 20 casais que precisam ser maiores de 11 anos de idade. “Como as aulas acontecem à noite, a prioridade é para os adultos”.

Confira a entrevista completa sobre o assunto: