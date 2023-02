Cultura FM sorteia toda sexta, uma cesta básica

A promoção ‘Sexta da Cesta’ está de volta, agora exclusiva para Cultura FM 106.5. A partir desta semana, os ouvintes da Cultura FM, podem participar desta promoção interagindo com os programas.

Para participar, basta enviar mensagem de texto, ou nota de áudio, para o Whatsapp (67) 9 9984-0163 que já estará participando. O sorteio acontece toda sexta-feira durante o programa Amigos da Cultura, apresentado por Adão Boni. De acordo com levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), o preço da cesta básica quando comparado com preço em janeiro 2022, com janeiro de 2023, o reajuste é de 7,19%. Em Três Lagoas, a cesta básica chega a custar R$ 250.

A cesta básica está custando caro para o trabalhador brasileiro, e chega a custar R$ 250, e três itens indispensáveis na mesa do trabalhador brasileiro foram os alimento que mais encareceram na hora da compra.

O arroz, feijão e óleo de soja. A pesquisa do Procon de Três Lagoas comparou preço destes alimentos nos supermercados, e mostra que a variação de preço chega a 100%, no caso do feijão carioquinha.

O arroz branco, pacote cinco quilos apresentou uma variação de 25,39% e óleo de soja, apresentou uma variação de 30,43% Para o economista Michel Constantino, mesmo com a inflação brasileira desacelerada em janeiro frente ao mês anterior, os preços de alimentos continuaram pesando no bolso do consumidor no início de 2023.

“A hora é de pesquisar e cuidar da saúde financeira, porque a economia do país ainda está muito instável”, ressalta o economista.