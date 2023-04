Cultura oferece 24 vagas para curso de fotografia com celular

Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de fotografia da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Ao todo são 24 vagas destinadas para pessoas maiores de 14 anos de idade e que tenham um celular com boa câmera fotográfica. Entre as técnicas ensinadas estão enquadramento, regra dos terços, aplicativos de fotos, composição etc.

Inscrições

Para realizar a inscrição que vão até o preenchimento total das vagas é necessário comparecer na sede da Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosario Congro, nº 560, centro – antiga Estação Ferroviária, horário de atendimento das 07h às 11h e das 13h às 17h, mais informações pelo telefone (67) 99206-9372.

Serviço

Local: Diretoria de Cultura

Endereço: Avenida Rosário Congro, nº 560 – centro

Horário de atendimento: Das 07h30 às 11h e das 13h às 17h