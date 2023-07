Cultura oferece vagas para diversos cursos gratuitos; confira quais

A partir desta segunda-feira (24), a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) abre inscrições para os cursos de fotografia e vídeo, viola caipira, flautas transversais e canto coral.

Os interessados devem procurar a Diretoria de Cultura para realizar a matrícula. São exigidos os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e matrícula escolar (para estudantes), no caso dos menores de idade, também é necessário apresentação da cópia do RG e CPF do responsável.

FOTOGRAFIA E VÍDEO

O curso é realizado com celular, por isso, é necessário possuir um para participar. Serão 15 vagas disponíveis, para o curso que tem duração de quatro semanas, com aulas às terças e quintas-feiras, no período noturno, a idade mínima para participar é de 14 anos de idade.

VIOLA CAIPIRA

São 15 vagas para o período matutino e vespertino, voltado para pessoas acima de 12 anos de idade.

FLAUTA TRANSVERSAL

São 08 vagas, para aulas no período matutino, para participar é necessário ter acima de 10 anos de idade e possuir o instrumento.

CANTO CORAL

São 20 vagas para as aulas que acontecem no período matutino, com idade mínima de 10 anos.

A Diretoria de Cultura fica na avenida Rosário Congro, nº 560, no Centro. O horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é (67) 99206-9372.