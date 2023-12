Cultura promove série gratuita de peças de teatro em Três Lagoas

A Diretoria de Cultura está promovendo diversos espetáculos gratuitos neste fim de ano, em Três Lagoas. Neste domingo (3), será exibido a peça “A tragédia dos mal falados”, uma tragicomédia que retrata o ambiente de trabalho de uma forma satirizada. O espetáculo tem duração de uma hora e vinte minutos, com classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos já esgotaram e 250 pessoas deverão assistir à peça, no Galpão da NOB, às 19h.

Já no dia 14 de dezembro, também no Galpão da NOB, às 19h, será exibido o espetáculo “Os Tudigual”, uma fábula infantil sobre ser diferente, que incentiva as crianças a serem o que elas quiserem. A peça se trata de uma família de camundongos que vivem em uma biblioteca. Os convites podem ser retirados no Departamento de Cultura e a expectativa é de 150 pessoas.

