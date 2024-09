Andritz investe em Três Lagoas com novo centro de serviços

Andritz um grande investimento em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com a construção de um Centro de Serviços voltado para atender fábricas de celulose e papel da região.

O projeto será lançado em dezembro de 2024, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2026. A iniciativa promove iniciativas de economia local, gerando aproximadamente 200 empregos durante a fase de construção e mais de 130 postos permanentes após sua final

Com uma área total de 30.000 m², o centro contará com oficinas de manutenção e reparo, além de adotar uma abordagem sustentável, reservando 6.000 m² para práticas ambientais, incluindo a preservação de espaços verdes e a instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia renovável. Estima-se que 20% do terreno será dedicado a esses espaços ecológicos

Esse novo centro busca melhorar a disponibilidade de peças essenciais para as fábricas da região, trazendo maior eficiência operacional e reforçando o compromisso da com a sustentabilidade. Essa entrega da Andritz solidifica o papel de Três Lagoas como um importante polo da indústria de celulose no Brasil