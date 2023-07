Cursinho pré-vestibular da UFMS está com inscrições abertas

O Cursinho Adapte, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), unidade em Três Lagoas, está com inscrições abertas. O preparatório com foco em provas de vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é oferecido para estudantes da rede pública. O cursinho tem uma única taxa de inscrição R$ 120 e não há cobrança de mensalidade.

Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail ( kaelly.virginia@ufms.br) que ficará disponível até o preenchimento de todas as vagas. As aulas serão ministradas na unidade 1 da UFMS, em Três Lagoas, na avenida Capitão Olintho Mancini.

Confira a reportagem abaixo: