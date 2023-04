Cursinho pré-vestibular gratuito da UFMS está com inscrições abertas

O cursinho ‘Adapte’ da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para aqueles que querem ingressar em uma instituição de ensino superior. As aulas são gratuitas e ministradas pelos próprios alunos da universidade.

O projeto deve começar no dia 11 de abril, mas é possível ingressar no ‘Adapte’ até as primeiras semanas de aulas sem nenhum prejuízo. Todos os cursos, tanto os de graduação como de pós graduação, fornecem alunos para serem professores do cursinho. Atualmente a maioria deles é do curso de medicina.

