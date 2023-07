Cursinho UFMS disponibiliza novas vagas para aulas e monitoria no segundo semestre

Alunos que estejam cursando ou já concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e particulares podem se inscrever para o Cursinho UFMS, até 27 de julho. Há vagas na Cidade Universitária e nos câmpus.

Os candidatos devem preencher o formulário disponível na internet e realizar o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 300. Não há mensalidades. É oferecida isenção de taxa de matrícula para 20% das vagas para os candidatos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

A matrícula será realizada de forma automática para os candidatos que forem selecionados no percentual das vagas com isenção da taxa de matrícula. Aos que pagarem a taxa, não será necessário enviar nenhum tipo de documento, assim que o pagamento for processado pelo sistema bancário a matrícula também será realizada de forma automática.

As aulas iniciam em 2 de agosto com término previsto para 1º de dezembro e serão ministradas todas as segundas, quartas e sextas-feiras, de forma on-line e síncronas, com duas aulas diárias de 1h30 cada e intervalo de 10 minutos entre as aulas, ocorrendo, também, de forma presencial no período noturno todas as terças e quintas-feiras das 19h às 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as aulas são gravadas e disponibilizadas aos alunos para acesso em qualquer dia e horário. Também são oferecidas monitorias no período vespertino com estudantes bolsistas da Universidade.

“O diferencial do Cursinho é que o aluno pode assistir às aulas quando puder e revisar o conteúdo quando necessário. Mas se for possível é importante participar nos momentos presenciais, sempre o presencial pode contribuir ainda mais com o aprendizado. São aulas de todas as disciplinas com destaque à redação, voltada ao perfil do Enem e vestibular”, destaca o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo.

Aluna do Cursinho, Ana Araújo pretende realizar o Vestibular UFMS para Medicina e relata a experiência positiva que tem com as aulas. “Os professores são muito acessíveis, qualquer dúvida estão sempre dispostos e abertos à questionamentos. Ainda temos a monitoria, que é uma forma de sanar mais dúvidas que temos com algum conteúdo ou caso ocorra de não ter assistido alguma aula, mas ainda é importante lembrar que além das aulas é fundamental o aluno estudar sozinho também, para absorver e fixar mais ainda o que está sendo passado. Geralmente faço as aulas online e presencial, pra mim que pretendo ingressar em Medicina, todas as aulas são bem vindas”.

No primeiro semestre foram mais de 600 alunos matriculados. O Cursinho UFMS tem o objetivo de preparar os alunos para realizarem as provas de ingresso no Ensino Superior por meio de aulas ministradas por professores mestres e doutores da Universidade.