Curso gratuito de robótica para crianças de escolas públicas está sendo ofertado em Três Lagoas

A Prefeitura de Três lagoas em parceria com o Sesi, através do projeto Bibliotecas Sesi Indústria do Conhecimento, está oferecendo curso de Robótica para crianças de 7 a 11 anos. As aulas ocorrem uma vez por semana, com 2h de duração.

O curso proporciona um ambiente estimulante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. As crianças aprenderão a enfrentar desafios complexos, fortalecendo seu raciocínio lógico e sua capacidade de encontrar soluções criativas para quebra-cabeças e problemas do mundo real, promovendo a colaboração entre os participantes, estimulando o trabalho em equipe, resolução de problemas em grupo e a socialização.

As inscrições estão abertas e para efetuar, é necessário apresentar documentos pessoais, documentos do responsável, comprovante de escolaridade e comprovante de residência, na sede da biblioteca do Parque São Carlos, rua Irmãos Cameshi, número 688.

O atendimento da unidade é de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 7h às 11h, e a tarde, das 13h às 17h. Este curso é especialmente voltado para crianças de escolas públicas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas