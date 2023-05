Curso gratuito oferece capacitação em Três Lagoas para mulheres com CNH E

O programa “Elas no volante’ é gratuito e desenvolvido pelo Sest Senat, com o intuito de impulsionar a mulher caminhoneira. O treinamento está previsto para começar no dia 19 de junho e conta com aulas teóricas e práticas com duração de 20 dias.

No ramo de transporte encontrar uma mulher dirigindo veículos pesados, como ônibus e caminhão, tem se tornado mais comum, mas ainda é inferior à proporção do sexo masculino.

De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, o país tem cerca de 4,39 milhões de Carteiras Nacionais de Habilitação para veículos pesados, dos quais 97,19% são de motoristas homens e apenas 2,81% de mulheres.

Em Três Lagoas, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, são 588 carteiras de habilitação na categoria E.

As interessadas devem acessar a página da empresa na internet e preencher o cadastro, as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho.

