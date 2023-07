Cursos técnicos do Senai de Mato Grosso do Sul oferecem qualificação profissional e oportunidades de

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos nas áreas de alimentos, automação industrial, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, mecânica, química, segurança do trabalho e vestuário.

Os cursos são destinados a jovens e adultos que buscam uma formação profissional de qualidade e reconhecida pelo mercado de trabalho.

Os cursos técnicos do Senai são desenvolvidos com base nas demandas das indústrias locais e nacionais, seguindo as normas técnicas e os padrões de qualidade exigidos pelo setor produtivo. Os alunos contam com uma infraestrutura moderna e equipada, professores qualificados e experientes, material didático atualizado e acesso a laboratórios, oficinas e simuladores que reproduzem situações reais de trabalho.

Além de adquirir conhecimentos teóricos e práticos, os alunos dos cursos técnicos do Senai também desenvolvem competências como criatividade, inovação, liderança, empreendedorismo, comunicação, trabalho em equipe e ética profissional. Essas habilidades são fundamentais para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

Os cursos técnicos do Senai têm duração média de dois anos e são oferecidos nas modalidades presencial e a distância. Os interessados devem ter concluído ou estar cursando o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pelo link meufuturoagora.com.br ou na unidade do Senai de sua cidade. As vagas são limitadas e os valores variam conforme o curso escolhido.

Ao concluir o curso técnico, o aluno recebe um diploma de técnico de nível médio, que é válido em todo o território nacional e habilita o profissional a exercer sua atividade em diferentes segmentos industriais. Além disso, o aluno

também tem a possibilidade de continuar seus estudos em cursos superiores de tecnologia ou bacharelado. Os cursos técnicos do Senai são uma excelente oportunidade para quem quer se qualificar profissionalmente e aumentar suas chances de

emprego e renda.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os trabalhadores com curso técnico têm uma renda média 18% maior do que os que possuem apenas o ensino médio.

Para mais informações sobre os cursos técnicos do Senai de Mato Grosso do Sul, acesse meufuturoagora.com.br ou mande um WhatsApp para (67) 99263-9000.