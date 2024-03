Custo dos materiais de construção apresenta cenário positivo

Especialistas apontam que a construção civil, um dos principais setores da economia, está com expectativa de crescimento, tornando-se um bom momento para construção devido aos preços de insumos estáveis.

Neste ano, o setor da construção civil deverá apresentar um crescimento de 2,9% em comparação com o ano anterior, quando registrou um aumento de 1,2%. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o PIB da construção civil teve uma variação nos últimos anos. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, ficou em 12,62%, enquanto em 2022, ano de eleições presidenciais, houve uma queda para 6,85%.

Com o mercado mais estável, o setor vive a expectativa de crescimento. Um exemplo é o preço do aço, que serve para a fundação de qualquer obra, visto que, em 2023, o quilo do aço custava em média R$ 41,90, enquanto atualmente pode ser adquirido por R$ 32,90, representando uma redução de 21,47%. O mesmo acontece com o cimento, cuja saca de 50 quilos, que custava R$ 35,90 em 2023, agora pode ser encontrada por R$ 31,90, uma redução de 11,14%.

Neste mês, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou uma pesquisa com 63 itens de lojas especializadas em materiais de construção, revelando uma grande variação nos preços.

