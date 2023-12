Décima competidora desiste do reality show 'Essa Honda é Minha!'

A atendente de confeiteira, Maria Helena Bernardino, de 20 anos, quase completou 48 horas na prova de resistência do reality “Essa Honda é Minha!”. Mas, acabou desistindo antes, no final da manhã desta quinta-feira (21), e não levará uma moto zero quilômetro para casa.

Ela está entre os 15 competidores selecionados para a disputa de uma Honda GC 160 Start e a décima a desistir do prêmio por cansaço, fome e sede. Os participantes estão sentados, cada um em cima de uma moto, desde terça-feira (19), no estacionamento da Lojas G, no Centro da cidade. Quem ficar por mais tempo, sem colocar os pés no chão, ganha a moto. Durante o reality ocorreram algumas gincanas com a participação da torcida de amigos, familiares, que resultaram em benefícios para os competidores, como minutos de descanso, ida ao banheiro.

Continue Lendo...

Confira quem continua no reality show:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 - Wanderson Rafael

2 - Daniela Leite

3 - Silvano Marques

4 - Mariléia Van Der Laan

5 - Reginaldo Oliveira