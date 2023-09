Decisão da Justiça deve impactar negativamente na Saúde, adianta secretária

Na manhã desta quinta-feira (14), a secretária municipal de Saúde, Elaine Fúrio, e o procurador Jurídico do Município, Luiz Henrique Gusmão, participaram do programa RCN Notícias, para falar da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), que proibiu o reajuste no subsídio do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), do vice-prefeito, Paulo Salomão, e dos secretários municipais.

A decisão, de acordo com a secretária, vai impactar na área da Saúde, pois vários médicos devem deixar de atender nas unidades de saúde, em especial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Como os médicos possuem dois vínculos com o município, o salário acaba ultrapassando o teto salarial do município, que é o subsídio do prefeito. Pela legislação, nenhum servidor pode receber salário maior que esse teto.

Com essa decisão, a secretária ressaltou que muitos profissionais devem deixar os plantões. Situação esta que, segundo ela, vai trazer impacto no atendimento para os pacientes. A prefeitura estuda o que deve ser feito para resolver esse problema.

Continue Lendo...

Veja entrevista sobre o assunto: